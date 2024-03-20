«Суперведомство не поможет»: Идею о министерстве демографии назвали странной

Число ипотечных сделок в Москве увеличилось почти на четверть за месяц Крупный пожар произошел в Подмосковье В Москве растёт популярность городских земельно-имущественных торгов В электронном дневнике «МЭШ» разместили график проведения контрольных В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты Эксперт: Если Apple отключит смартфоны в России, придется переходить на кнопочные телефоны