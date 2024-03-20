«Суперведомство не поможет»: Идею о министерстве демографии назвали странной
Новое ведомство с пятью тысячами бюрократов в центре Москвы не улучшит демографию, если закрывать глаза на проваленные задачи, сказал в эфире НСН Юрий Крупнов, удивившись, что «Новые люди» не знают про вице-премьера Татьяну Голикову.
Демограф Юрий Крупнов в интервью НСН скептически оценил инициативы российских политиков о создании «министерства демографии».
Лидер СРЗП Сергей Миронов ранее предложил Владимиру Путину создать в правительстве специальное «министерство демографии». Со своей стороны, глава думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту РФ ввести должность «ответственного» за демографию, «сделать министерство или курирующего вице-премьера».
«Немножко странно, что столь уважаемая фракция не знает, что у нас есть ответственный за этот вопрос, ее зовут Татьяна Алексеевна Голикова, вице-премьер, курирующий демографию. Основной вопрос не в том, чтобы создать ведомство и назначить ответственного, а в том – подо что? Шесть лет назад был подписан знаменитый майский указ, в котором было зафиксировано, что к 2024 году правительство должно добиться естественного устойчивого роста населения: количество новорожденных должно превысить количество умерших, а у нас в прошлом году – минус полмиллиона, а до этого – еще больше. При этом никто не обсуждает, что провален первый пункт майского указа. Что мы хотим при таком подходе? Ну, создадим суперведомство, посадим 5 тыс. бюрократов в центре Москвы, и что?» - развел руками Крупнов.
По его словам, стране нужен демографический проект на 20-30 лет, предполагающий, что в половине семей будет по три и более детей.
«У нас нет сегодня демографической политики, а если какие-то крохи и пособия выдаются, - это, скорее, социально-экономическая политика. Нам нужно сначала поставить задачу, сформировать демографический проект на 20-30 лет, поставить цель, чтобы половина семей была с 3-4 детьми, и начинать перестраивать экономику, чтобы обеспечивать эти семьи, тогда о чем-то можно говорить. А все эти бюрократические игры ни к чему не приведут. Сегодняшний нацпроект "Демография" не имеет отношения к рождаемости», - заключил собеседник НСН.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила на Всемирном молодежном форуме, что женщинам следует рожать первого ребенка до 24 лет. Министр пояснила, что, «чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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