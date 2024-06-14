Сунак: Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей оружие
Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей оружие, заявил на пресс-конференции «Большой семерки» премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
По его словам, задача Великобритании заключается в том, чтобы предоставить Киеву вооружение.
Ранее в интервью телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает против нанесения ударов американским оружием на 320 километров вглубь России.
Президент Владимир Путин в свою очередь сообщил, что удары по российской территории при участии Запада означают их войну против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru