Медведчуку продлили домашний арест на два месяца

Депутату Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца, сообщает «Дело».

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Как сообщил депутат от партии Ренат Кузьмин, политик должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми знакомится.

Судебный процесс над оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком превратился в политический «фарс и маразм», заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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ФОТО: Виктор Медведчук // Википедия
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