Медведчуку продлили домашний арест на два месяца

Как сообщил депутат от партии Ренат Кузьмин, политик должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми знакомится.

Судебный процесс над оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком превратился в политический «фарс и маразм», заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

