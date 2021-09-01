Медведчуку продлили домашний арест на два месяца
Депутату Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца, сообщает «Дело».
Как сообщил депутат от партии Ренат Кузьмин, политик должен находиться под арестом, так как прокурор считает, что Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми знакомится.
Судебный процесс над оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком превратился в политический «фарс и маразм», заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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