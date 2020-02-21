Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины. Об этом он написал в своём Twitter. При этом Порошенко подчеркнул, что российский лидер «куда большая опасность, чем коронавирус». Также бывший президент Украины выразил сожаление по поводу того, что «нынешняя власть уделяет слишком много внимания вирусологии, не замечая атаки Путина».

Между тем, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.