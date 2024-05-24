Международный суд ООН обязал Израиль остановить военную операцию в Рафахе

Решение было принято после срочного запроса Южной Африки, который страна сделала в соответствии с конвенцией ООН о геноциде. ЮАР отмечала в суде, что геноцид жителей Сектора Газа со стороны Израиля «достиг ужасающей стадии», и требовала остановить наступление на Рафах.



Сам Израиль 17 мая отверг обвинения ЮАР и утверждал, что Африка «искажает реальность» и злоупотребляет конвенцией о геноциде и Международным судом ООН.

Ранее глава организации Антониу Гутерреш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта и призвал стороны к максимальной сдержанности, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

