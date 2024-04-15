«Парад лицемерия»: Небензя оценил выступления Запада по атаке Ирана на Израиль

Дипломат напомнил, что при обсуждениях удара Израиля по консульскому объекту Ирана в Дамаске российская сторона призывала дать «сильный единый сигнал» о недопустимости подобных действий в любой точке мира. Также Москва предлагала осудить такие шаги, чтобы они не повторились в дальнейшем. Однако западные делегации указали, что для них «не все очевидно». По сути, США, Великобритания и Франция отказались подтвердить, что принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов равноправно применяются ко всем странам.

Небензя подчеркнул, что нападение на диппредставительство по международному праву — casus belli (повод для объявления войны), отмечает телеканал «360». По мнению дипломата, государства Запада в случае удара по своим ведомствам не раздумывая приняли бы ответные меры.

«А вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – "это другое"... Тут включается ваша излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов», — указал Небензя, добавив, что за этим «неудобно наблюдать».

