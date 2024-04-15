«Парад лицемерия»: Небензя оценил выступления Запада по атаке Ирана на Израиль
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия выступления представителей Запада на заседании Совета безопасности по атаке Ирана на Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что при обсуждениях удара Израиля по консульскому объекту Ирана в Дамаске российская сторона призывала дать «сильный единый сигнал» о недопустимости подобных действий в любой точке мира. Также Москва предлагала осудить такие шаги, чтобы они не повторились в дальнейшем. Однако западные делегации указали, что для них «не все очевидно». По сути, США, Великобритания и Франция отказались подтвердить, что принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов равноправно применяются ко всем странам.
Небензя подчеркнул, что нападение на диппредставительство по международному праву — casus belli (повод для объявления войны), отмечает телеканал «360». По мнению дипломата, государства Запада в случае удара по своим ведомствам не раздумывая приняли бы ответные меры.
«А вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – "это другое"... Тут включается ваша излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов», — указал Небензя, добавив, что за этим «неудобно наблюдать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru