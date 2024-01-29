Стратегия развития Союзного государства направлена на укрепление суверенитета России и Белоруссии

По его словам, шаги по укреплению суверенитета включают в том числе запуск крупных совместных проектов по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Путин добавил, что проект положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы предполагает дальнейшее взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике, информационной сфере.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным упрекнул Украину и Прибалтику в том, что те ищут «за морями лучшей жизни».



