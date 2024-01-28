Лукашенко упрекнул Украину в поиске «за морями лучшей жизни»

Лукашенко выразил недоумение, что Украина и страны Прибалтики отказываются работать с Россией и Белоруссией. Он отметил, что в СССР «никто ничего не делил».

«Давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется - ищут за морями лучшей жизни», - сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает понимать, что конфликт можно завершить только дипломатическим путем. Глава государства полагает, что украинские военные оценивают ситуацию более объективно, чем власти в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

