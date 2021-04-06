«Донбассу в России вкуснее». Шушкевич рассказал, почему Украина не хочет ехать в Минск

Первый глава постсоветской Белоруссии рассказал НСН, почему Украина не хочет продолжать переговоры об урегулировании конфликта в Минске, и что ждет Донбасс в будущем.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Украина отказывается отправлять членов украинской делегации в Минск, и ищет новую площадку для проведения переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу:

«Украина поступает так, потому что в Белоруссии сейчас творится безобразие. Там, где жестко усмиряют мирно протестующих граждан, не может быть мирных переговоров. Они хотят найти более достойную площадку, чем страна под властью Лукашенко – это совершено явно. Сделать это несложно, в Европе — сколько хотите», — пояснил Шушкевич.
Войне быть? Донбасс ожидает помощи России

Вместе с тем, Шушкевич считает, что никакого прогресса на любых переговорных площадках по урегулированию конфликта в Донбассе не будет:

«Нет подвижек, направленных на то, чтобы урегулировать вопрос достойным образом. Посмотрите, сколько времени идут переговоры, а потом начинается все с начала. Причина проста: Россия — могучая ядерная держава, и переговоры она может вести только с позиции силы. Отношения с Западом давно испорчены, поэтому текущий конфликт в Донбассе не породит еще какого-то ухудшения отношений. Но в итоге, ситуация с Донбассом закончится тем, чем Крым закончился. Ведь, там большинство — русскоязычное население и Донбассу вкуснее быть в России. Это плохой метод крошения соседей, но Донбасс - жирный кусок», — полагает экс-глава Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя накануне сообщения о якобы перемещениях российских воинских частей по Ростовской области, заявил, что «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... В том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Станислав ШушкевичВойна В ДонбассеБелоруссия
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