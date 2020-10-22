Сторонники интеграции с Россией создадут партию в Белоруссии

В Белоруссии сторонники интеграции с Россией намерены до конца 2020 года создать партию «Союз». Об этом сообщил Сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

Он также выразил надежду, что граждане страны поддержат эту идею.