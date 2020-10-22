Сторонники интеграции с Россией создадут партию в Белоруссии

В Белоруссии сторонники интеграции с Россией намерены до конца 2020 года создать партию «Союз». Об этом сообщил Сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

Он также выразил надежду, что граждане страны поддержат эту идею.

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﻿Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее в эфире НСН предложил провести в Белоруссии референдум по вопросу объединения двух стран. По его мнению, большинство белорусов поддержат даже поглощение страны Россией.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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