Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с РФ, который пройдет 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что альянс НАТО един в своей позиции по вопросу ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе разговора они указали на важность деэскалации на Российско-украинской границе.





