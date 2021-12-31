Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ
31 декабря 202119:57
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с РФ, который пройдет 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг отметил, что альянс НАТО един в своей позиции по вопросу ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе разговора они указали на важность деэскалации на Российско-украинской границе.
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31 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru