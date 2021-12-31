Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с РФ

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с РФ, который пройдет 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что альянс НАТО един в своей позиции по вопросу ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что переговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе разговора они указали на важность деэскалации на Российско-украинской границе.



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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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