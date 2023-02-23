Столтенберг заявил, что НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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