Столтенберг заявил, что НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву
23 февраля 202317:17
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 721 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
- Шойгу заявил, что Запад стремится расчленить Россию
- Столтенберг заявил, что НАТО истощила запасы артснарядов для поставок Киеву
- Варданяна освободили от должности главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики
- В Вене российскую делегацию не допустили к возложению цветов к памятнику
- Ничего, кроме иронии. Российские политики отреагировали на радиовзлом в Крыму
- «Страшный сон Бандеры». Захарова оценила дорогу перед посольством РФ в Лондоне в цветах Украины
- Российские войска уничтожили более 210 солдат ВСУ на Донецком направлении
- Китайский расклад. Предложения КНР по Украине влияют на мир
- Лукашенко заявил, что мир должен услышать позицию Китая по Украине
- Гладков: в Щебекинском районе при обстреле ВСУ была повреждена газовая труба
23 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru