Столтенберг собирается уйти с поста генсека НАТО осенью

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — рассказала она.

Столтенберг исполняет полномочия генсека почти девять лет сейчас он находится на своем посту третий срок подряд.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия наращивает резервы для своего крупнейшего наступления на Украине.

