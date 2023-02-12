Столтенберг собирается уйти с поста генсека НАТО осенью
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий после 30 сентября 2023 года, когда они истекают. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на слова представителя Альянса Оаны Лунгески.
«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — рассказала она.
Столтенберг исполняет полномочия генсека почти девять лет сейчас он находится на своем посту третий срок подряд.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия наращивает резервы для своего крупнейшего наступления на Украине.
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