Столтенберг назвал неизменной позицию НАТО по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по Украине не изменилась, при этом альянс по-прежнему сосредоточен на оказании военной помощи Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО, прошедшей в Брюсселе.

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Столтенберг отметил, Украину возможно продвигать к евроатлантическому сотрудничеству в том случае, если страна продолжит существовать как «суверенная и независимая нация».

Политик также добавил, что на сегодняшний день альянс помогает Украине «перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует покинуть свой пост 30 сентября 2023 года. Он исполняет свои полномочия уже девять лет, текущий срок - третий в ранге генерального секретаря альянса.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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