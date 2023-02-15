Столтенберг назвал неизменной позицию НАТО по Украине

Столтенберг отметил, Украину возможно продвигать к евроатлантическому сотрудничеству в том случае, если страна продолжит существовать как «суверенная и независимая нация».

Политик также добавил, что на сегодняшний день альянс помогает Украине «перейти с оружия, доктрин и стандартов советской эпохи на натовские стандарты».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует покинуть свой пост 30 сентября 2023 года. Он исполняет свои полномочия уже девять лет, текущий срок - третий в ранге генерального секретаря альянса.

