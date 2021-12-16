В НАТО заявили о нежелании прислушаться к просьбам России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пойдёт на компромисс с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Генсек отметил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России. «Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию», — подчеркнул Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Столтенберг сообщил, что альянс поддерживает Украину и уже направил в Киев разные виды военного снаряжения.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цизньпинем заявил, что необходимо как можно скорее начать организацию переговоров со странами Запада по вопросу продвижения НАТО на восток.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТО
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