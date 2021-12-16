В НАТО заявили о нежелании прислушаться к просьбам России

Генсек отметил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России. «Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию», — подчеркнул Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Столтенберг сообщил, что альянс поддерживает Украину и уже направил в Киев разные виды военного снаряжения.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цизньпинем заявил, что необходимо как можно скорее начать организацию переговоров со странами Запада по вопросу продвижения НАТО на восток.

