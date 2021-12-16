В НАТО заявили о нежелании прислушаться к просьбам России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пойдёт на компромисс с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Генсек отметил, что НАТО продолжит процесс расширения, не беря во внимание недовольство России. «Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию», — подчеркнул Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Столтенберг сообщил, что альянс поддерживает Украину и уже направил в Киев разные виды военного снаряжения.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цизньпинем заявил, что необходимо как можно скорее начать организацию переговоров со странами Запада по вопросу продвижения НАТО на восток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Финляндия из-за COVID-19 продлила ограничения на границе
- В НАТО заявили о нежелании прислушаться к просьбам России
- МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из ФРГ
- Киану Ривз рассказал о своей подготовке к новой «Матрице»
- СМИ: в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендосу
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
- ФРГ не примет решение по «Северному потоку - 2» в первой половине 2022 года
- Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте
- Роскачество выявило нарушения у более 80% производителей красной икры
- Стало известно, сколько белорусов желают объединения с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru