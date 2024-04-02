Советник Шойгу увидел в «голой вечеринке» след Вашингтона и НАТО

По его словам, данные инструменты агрессии разрабатывают Соединенные Штаты и НАТО. Вашингтон в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. В качестве примера советник министра военного ведомства привел «голую вечеринку», которая была направлена на раскол и разложение российского общества и молодежи.

Ильницкий считает, что в настоящее время характер и содержание военных действий решительно меняются, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.

Отмечается, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах США, командовании по гражданским делам и психологическим операциям американской армии, Центре инноваций Североатлантического альянса, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций Минобороны США.

Ранее Анастасию Ивлееву, которая организовала вечеринку, оштрафовали за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей. За участие в вечеринке рэпер Vacío, щеголявший в одном носке, заплатил штраф в 200 тысяч рублей и получил 15 суток ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

