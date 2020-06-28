Староста района Прага-6 обвинил Россию в сносе памятника Коневу в Чехии

Москве пришлось выразить недовольство действиями муниципалитета. По данным МИД России, в табличках содержалась спекулятивная информация об участии Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году.

Ондржей Коларж пожаловался, что на фоне скандала возникла информация о связи его деда с гестапо. Это спровоцировало проведение акций в защиту монумента, а также угрозы в адрес старосты от чехов. Он также заявил, что огорчен осуждением своих действий президентом Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишом. По словам Колларжа, он решил просто убрать памятник, но не хотел такого резонанса.

Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу произошел в Праге 3 апреля, несмотря на протесты общественных активистов. Кремль предложил властям Чехии передать памятник России. Москва получила отказ с объяснением, что руководство страны не может этого сделать. Причина в том, что монумент находится в ведении муниципальных властей.

Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в эфире НСН поддержал позицию российского МИДа, заявив, что важен не сам памятник, а память о человеке.

«Нам нужна не материальная ценность – памятник, а сама память о человеке, герое, который освобождал Европу. Соответственно, память должна быть там, где освобождал, а не просто стоять у кого-то в огороде. Поэтому я полностью согласен с Министерством иностранных дел», - сказал Евгений Фёдоров.

