Староста района Прага-6 обвинил Россию в сносе памятника Коневу в Чехии
Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж обвинил Россию в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии, сообщил он в интервью изданию Parlamentní listy.
«Если бы Россия не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте по сей день», - приводит цитату Ондржея Коларжа Газета.ru.
По версии старосты округа Прага-6, Россия ответила отказом на предложение передать ей памятник маршалу Коневу, когда Коларж решил его демонтировать, аргументировав, что обязанность местных властей «охранять памятники». В результате на постаменте разместили таблички защищающие от вандалов, заявил староста округа, рассказывают «Известия».
Москве пришлось выразить недовольство действиями муниципалитета. По данным МИД России, в табличках содержалась спекулятивная информация об участии Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году.
Ондржей Коларж пожаловался, что на фоне скандала возникла информация о связи его деда с гестапо. Это спровоцировало проведение акций в защиту монумента, а также угрозы в адрес старосты от чехов. Он также заявил, что огорчен осуждением своих действий президентом Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишом. По словам Колларжа, он решил просто убрать памятник, но не хотел такого резонанса.
Напомним, демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу произошел в Праге 3 апреля, несмотря на протесты общественных активистов. Кремль предложил властям Чехии передать памятник России. Москва получила отказ с объяснением, что руководство страны не может этого сделать. Причина в том, что монумент находится в ведении муниципальных властей.
Депутат Госдумы РФ, полковник запаса Евгений Фёдоров в эфире НСН поддержал позицию российского МИДа, заявив, что важен не сам памятник, а память о человеке.
«Нам нужна не материальная ценность – памятник, а сама память о человеке, герое, который освобождал Европу. Соответственно, память должна быть там, где освобождал, а не просто стоять у кого-то в огороде. Поэтому я полностью согласен с Министерством иностранных дел», - сказал Евгений Фёдоров.
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