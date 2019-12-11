Центр столицы перекроют из-за прощания с Лужковым
Столичные власти предупредили автомобилистов об изменении схемы движения в центре Москвы в предстоящий четверг, 12 декабря. Они будут связаны с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя. Завтра там состоится церемония отпевания и прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.
Так, с полуночи будет ограничено движение в Соймоновском проезде. Кроме того, на участке Волхонки от Соймоновского проезда до Ленивки. Помимо этого, будет закрыт поворот со Знаменки на Волхонку. Ограничения будут действовать до конца дня.
Пассажирам столичной подземки напомнили, что вход и выход к станции метро «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт до 15:30.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер накануне в возрасте 83 лет.
Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, говорится о том, что покойный был «личностью поистине неординарного масштаба».
Кроме того, президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, «настоящим градоначальником» Москвы, которого уважали жители столицы.
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