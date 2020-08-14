Стал известен самый богатый министр в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заработал в 2019 году более 586 миллионов рублей, тем самым став самым богатым министром, следует из опубликованных на сайте кабмина сведениях о доходах, расходах и имуществе членов правительства.

Стоит отметить, что доход Мантурова в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей. При этом меньше всех среди членов кабмина в прошлом году заработал глава Минспорта Олег Матыцин (934 тысячи рублей).

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Согласно опубликованной декларации, глава правительства Михаил Мишустин за 2019 год заработал 18,2 миллионов рублей. Его предшественник, нынешний зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заработал более 11 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9,7 миллионов рублей в 2019 году, следует из налоговой декларации главы государства.




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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Декларация О ДоходахПравительство России
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