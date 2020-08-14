Стал известен самый богатый министр в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заработал в 2019 году более 586 миллионов рублей, тем самым став самым богатым министром, следует из опубликованных на сайте кабмина сведениях о доходах, расходах и имуществе членов правительства.



Стоит отметить, что доход Мантурова в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей. При этом меньше всех среди членов кабмина в прошлом году заработал глава Минспорта Олег Матыцин (934 тысячи рублей).