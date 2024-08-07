США запросили у Украины разъяснения по поводу атак в Курской области
Власти США запросили у Киева данные о массированной вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, в политике Вашингтона «в отношении поддержки или поощрения ударов или атак» украинской армии по территории России «ничего не изменилось».
«За пределами, конечно, того, что мы разрешили делать с помощью поставляемых США вооружений, то есть наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы», - заключил Кирби.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России на курском направлении остановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru