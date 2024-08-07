США запросили у Украины разъяснения по поводу атак в Курской области

По его словам, в политике Вашингтона «в отношении поддержки или поощрения ударов или атак» украинской армии по территории России «ничего не изменилось».

«За пределами, конечно, того, что мы разрешили делать с помощью поставляемых США вооружений, то есть наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы», - заключил Кирби.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России на курском направлении остановлено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

