США выведут войска из Ирака в 2025 году

По данным американской стороны, еще неизвестно, когда это соглашение будет обнародовано.

Стороны смогли договориться о факте вывода и его сроках, однако детали сделки требуют последующего согласования.

Ранее в результате нападения на авиабазу «Айн-аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих.

