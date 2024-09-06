США выведут войска из Ирака в 2025 году
6 сентября 202418:41
Американские войска покинут базу «Айн-аль-Асад» в Ираке в 2025 году, представители Ирака и США достигли соответствующего соглашения. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным американской стороны, еще неизвестно, когда это соглашение будет обнародовано.
Стороны смогли договориться о факте вывода и его сроках, однако детали сделки требуют последующего согласования.
Ранее в результате нападения на авиабазу «Айн-аль-Асад» в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru