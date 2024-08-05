Два взрыва прозвучали в районе американской авиабазы на западе Ирака

В районе американской авиабазы на западе Ирака произошли два взрыва, сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности.

По информации арабских СМИ, причиной взрывов стал ракетный удар, который, как уточняет Lebanon 24, произошел в районе Айн аль-Асада.

В США подтвердили ракетный удар по американской базе в Ираке

Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума после смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Согласно различным источникам, его гибель наступила в результате либо прямого ракетного удара, либо взрыва заранее заложенного устройства.

Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
ТЕГИ:ВзрывИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры