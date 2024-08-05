Два взрыва прозвучали в районе американской авиабазы на западе Ирака

В районе американской авиабазы на западе Ирака произошли два взрыва, сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности.

По информации арабских СМИ, причиной взрывов стал ракетный удар, который, как уточняет Lebanon 24, произошел в районе Айн аль-Асада.