Два взрыва прозвучали в районе американской авиабазы на западе Ирака
В районе американской авиабазы на западе Ирака произошли два взрыва, сообщает агентство Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности.
По информации арабских СМИ, причиной взрывов стал ракетный удар, который, как уточняет Lebanon 24, произошел в районе Айн аль-Асада.
Напряженность на Ближнем Востоке достигла максимума после смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Согласно различным источникам, его гибель наступила в результате либо прямого ракетного удара, либо взрыва заранее заложенного устройства.
Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой весом около 7 кг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru