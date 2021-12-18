США выступили за конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке

Портер также отметила, что пока рано говорить стоит ли ожидать от Ирана более конструктивного подхода. Политик не уточнила, когда планируется провести очередной раунд переговоров о возвращении к СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе.

Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.

ВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

