США выступили за конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке
Официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США настроены на конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке. Об этом сообщает РИА Новости.
Портер также отметила, что пока рано говорить стоит ли ожидать от Ирана более конструктивного подхода. Политик не уточнила, когда планируется провести очередной раунд переговоров о возвращении к СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе.
Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.
ВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Египте
- США выступили за конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке
- Пожар на заводе «Северная верфь» в Петерубурге локализован
- ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM
- Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
- Минюст пополнил реестры иноагентов
- РФ ограничит въезд иностранцев из Кении из-за коронавируса
- Экс-владелец компании «Русский продукт» и банка БКФ Миримская арестована
- Написанную свиньей картину продали за рекордную сумму
- Москва ввела ответные санкции против Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru