США ввели санкции против ВКС России и АО «Рособоронэкспорт»

Как подчеркнули в госдепе, ограничения накладываются за поставку, передачу, покупку в Иран или из Исламской республики различных вооружений и спецсредств, а также запасных частей к ним.

При этом в Вашингтоне признают, что санкции против этих госструктур РФ вводились уже неоднократно.

Ранее США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

