США ввели санкции против ВКС России и АО «Рособоронэкспорт»

США вводят повторные санкции против российских АО «Рособоронэкспорт», Воздушно-космических сил, командования военно-транспортной авиации, а также 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ, заявили в американском Госдепартамента, передает ТАСС.

США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Azur Air и Utair

Как подчеркнули в госдепе, ограничения накладываются за поставку, передачу, покупку в Иран или из Исламской республики различных вооружений и спецсредств, а также запасных частей к ним.

При этом в Вашингтоне признают, что санкции против этих госструктур РФ вводились уже неоднократно.

Ранее США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:РособоронэкспортВКС РФСанкции Против РоссииСанкции СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры