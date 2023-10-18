США ввели санкции против ВКС России и АО «Рособоронэкспорт»
США вводят повторные санкции против российских АО «Рособоронэкспорт», Воздушно-космических сил, командования военно-транспортной авиации, а также 924-го государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ, заявили в американском Госдепартамента, передает ТАСС.
Как подчеркнули в госдепе, ограничения накладываются за поставку, передачу, покупку в Иран или из Исламской республики различных вооружений и спецсредств, а также запасных частей к ним.
При этом в Вашингтоне признают, что санкции против этих госструктур РФ вводились уже неоднократно.
Ранее США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru