США ввели санкции против компаний, которые якобы финансируют ХАМАС

США продолжают принимать меры, направленные на блокирование финансирования палестинского радикального движения «ХАМАС». Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

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По его словам, с этой целью Вашингтон вводит санкции против сети «международных финансовых сторонников» движения и финансового учреждения из Газы, которое контролируют радикалы. Также рестрикции введены против видного бизнесмена из Йемена Хамида Абдуллы Хусейна аль Ахмара, поддерживаюшего «ХАМАС», и его компаний.

«Наши сегодняшние действия разоблачают эти фиктивные благотворительные организации, которые якобы оказывают гуманитарную помощь, но вместо этого направляют средства в «ХАМАС», - подчеркнул Миллер.

Он также добавил, что санкции против сторонников «ХАМАС» вводятся в годовщину нападения движения на Израиль.

Ранее израильская армия подтвердила ликвидацию главы правительства палестинского движения «ХАМАС» Раухи Муштаха в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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