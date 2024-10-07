США ввели санкции против компаний, которые якобы финансируют ХАМАС
США продолжают принимать меры, направленные на блокирование финансирования палестинского радикального движения «ХАМАС». Об этом заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
По его словам, с этой целью Вашингтон вводит санкции против сети «международных финансовых сторонников» движения и финансового учреждения из Газы, которое контролируют радикалы. Также рестрикции введены против видного бизнесмена из Йемена Хамида Абдуллы Хусейна аль Ахмара, поддерживаюшего «ХАМАС», и его компаний.
«Наши сегодняшние действия разоблачают эти фиктивные благотворительные организации, которые якобы оказывают гуманитарную помощь, но вместо этого направляют средства в «ХАМАС», - подчеркнул Миллер.
Он также добавил, что санкции против сторонников «ХАМАС» вводятся в годовщину нападения движения на Израиль.
Ранее израильская армия подтвердила ликвидацию главы правительства палестинского движения «ХАМАС» Раухи Муштаха в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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