США ввели повторные санкции против четырёх граждан РФ

Вашингтон ввел повторные санкции против четырех граждан РФ, уже находящихся под действием американских ограничений, сообщает Минфин США.

Антонов заявил, что новые санкции показывают ненадежность финансовой системы США

Все они добавлены в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».

Согласно информации, размещенной на сайте министерства, новые рестрикции введены против Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.

Их всех в США обвиняют в отравлении Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), без каких-либо доказательств на этот счет.

Ранее компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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