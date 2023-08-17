США ввели повторные санкции против четырёх граждан РФ
Вашингтон ввел повторные санкции против четырех граждан РФ, уже находящихся под действием американских ограничений, сообщает Минфин США.
Все они добавлены в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».
Согласно информации, размещенной на сайте министерства, новые рестрикции введены против Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.
Их всех в США обвиняют в отравлении Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), без каких-либо доказательств на этот счет.
Ранее компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru