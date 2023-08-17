США ввели повторные санкции против четырёх граждан РФ

Все они добавлены в санкционный список в соответствии с так называемым «законом Магнитского».

Согласно информации, размещенной на сайте министерства, новые рестрикции введены против Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Паняева.

Их всех в США обвиняют в отравлении Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), без каких-либо доказательств на этот счет.

Ранее компании из РФ и Казахстана попали под санкции США из-за связей с КНДР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

