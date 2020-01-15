США начали активную подготовку к безопасности выборов после взлома Burisma
Белый Дом начал активную подготовку к обеспечению безопасности выборов 2020 года в США после того, как появилась информация о взломе российскими хакерами украинской энергокомпании Burisma, которая находится в центре судебного процесса по президентскому импичменту.
“Правительство, разведка, ФБР пытаются обеспечить безопасность выборов и быть готовыми к любому внешнему влиянию на процесс», - заявила в эфире Шеннон Петтипай из NBC News.
Накануне газета The New York Times сообщила, что российские хакеры взломали серверы украинского холдинга Burisma, получив доступ с помощью фишинговых писем «дочерним» структурам компании. В издании высказали предположение, что взломавшие Burisma хакеры искали компромат на Хантера Байдена – главного конкурента Трампа на выборах 2020 года.
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