США начали активную подготовку к безопасности выборов после взлома Burisma

15 января 202023:22

Белый Дом начал активную подготовку к обеспечению безопасности выборов 2020 года в США после того, как появилась информация о взломе российскими хакерами украинской энергокомпании Burisma, которая находится в центре судебного процесса по президентскому импичменту.

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“Правительство, разведка, ФБР пытаются обеспечить безопасность выборов и быть готовыми к любому внешнему влиянию на процесс», - заявила в эфире Шеннон Петтипай из NBC News.

Накануне газета The New York Times сообщила, что российские хакеры взломали серверы украинского холдинга Burisma, получив доступ с помощью фишинговых писем «дочерним» структурам компании. В издании высказали предположение, что взломавшие Burisma хакеры искали компромат на Хантера Байдена – главного конкурента Трампа на выборах 2020 года.

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