В США обвинили российскую компанию в попытке взлома выборов в Огайо

ЛаРоз назвал атаку «относительно бесхитростной» и отметил, что она состоялась 5 ноября в день выборов в штате. По его словам, источник атаки был зафиксирован в Панаме, но была обнаружена связь с российской компанией. «Они ищут слабые места», - сказал ЛаРоз.

ЛаРоз отметил, что результаты выборов в Огайо безопасны, поскольку ни избирательные машины, ни счетчики для голосования, используемые государством, не подключены к Интернету. ЛаРоз также добавил, что попытка атаки с использованием SQL-кода была направлена на вставку вредоносного кода в страницы официального сайта его офиса. Это было обнаружено государственной сетевой системой безопасности Альберта, своего рода цифровой охранной сигнализацией.

