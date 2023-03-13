СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка

Власти США станут чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения, сообщает Associated Press.

ЕС на полгода продлил санкции против России

По данным издания, Минфин и Минюст США также обсуждают возможность законной ликвидации собственности олигархов из России и изменения законов, имеющих лазейки, позволяющие олигархам использовать подставные компании.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России со стороны третьих стран.

Отмечается, что стороны углубляют сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля, прекращению и сдерживанию обхода ограничений «в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России к ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину».

США и ЕС предпринимают действия против дополнительных субъектов из третьих стран по всей планете, чтобы пресечь поддержку Москвы.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против России
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