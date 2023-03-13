СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
Власти США станут чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения, сообщает Associated Press.
По данным издания, Минфин и Минюст США также обсуждают возможность законной ликвидации собственности олигархов из России и изменения законов, имеющих лазейки, позволяющие олигархам использовать подставные компании.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и США примут дополнительные меры для предотвращения обхода санкций и поддержки России со стороны третьих стран.
Отмечается, что стороны углубляют сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля, прекращению и сдерживанию обхода ограничений «в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России к ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину».
США и ЕС предпринимают действия против дополнительных субъектов из третьих стран по всей планете, чтобы пресечь поддержку Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
- Сербский министр потребовал ввести санкции против России
- Украинский МИД объявил открытый конкурс на должности послов
- Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»
- Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ
- «Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете
- Bloomberg: Россия резко нарастила поставки нефти по морю
- Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 марта
- В Одессе демонтируют мемориальную доску в честь Суворова
- В ЧВК «Вагнер» сообщили о приближении к дороге, по которой снабжается Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru