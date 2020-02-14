Срок внесения поправок в Конституцию предложили продлить до 2 марта

Срок внесения поправок в Основной закон истекает 14 февраля. Накануне на встрече с рабочей группой по подготовке поправок президент России Владимир Путин согласился на продление этого срока, при этом призвав не затягивать процесс.

Главе государства рассказали, что профильная группа получила уже более 500 предложений по поправкам.

