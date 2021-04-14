Совфед обязал кандидатов на выборные должности указывать статус иноагента

Такие кандидаты должны будут маркировать свою агитационную продукцию, любое их выступление на официальном мероприятии также должно будет сопровождаться соответствующей информацией. Политические партии будут сообщать о присутствии в своих списках кандидатов иностранных агентов.

Кроме того, теперь кандидатам необходимо будет указывать в подписном листе информацию о судимостях сразу после отчества.

Законопроект разработан и внесен в Госдуму членами комиссий обеих палат парламента по предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что гражданам, признанным иностранными агентами, не стоит избираться ни в какие органы власти.

