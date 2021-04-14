Совфед обязал кандидатов на выборные должности указывать статус иноагента

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать общество о своем статусе иностранного агента, сообщает ТАСС.

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Такие кандидаты должны будут маркировать свою агитационную продукцию, любое их выступление на официальном мероприятии также должно будет сопровождаться соответствующей информацией. Политические партии будут сообщать о присутствии в своих списках кандидатов иностранных агентов.

Кроме того, теперь кандидатам необходимо будет указывать в подписном листе информацию о судимостях сразу после отчества.

Законопроект разработан и внесен в Госдуму членами комиссий обеих палат парламента по предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее председатель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что гражданам, признанным иностранными агентами, не стоит избираться ни в какие органы власти.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Гальперин
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