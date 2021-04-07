Признанное в РФ иноагентом «Радио Свобода» оштрафовали на 71,5 млн рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал включённое в России в список СМИ-иноагентов «Радио Свобода» за отсутствие соответствующей маркировки, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В сообщении говорится, что из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента в отношении «Радио Свобода» было составлено 390 протоколов. Суд рассмотрел 260 протоколов и выписал штраф на общую сумму 71,5 миллиона рублей, добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что по закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой, чтобы предупредить российских читателей о том, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств.

Ранее мировой судебный участок №422 в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2,6 миллиона рублей за неудаление запрещённой информации, в том числе о несогласованных акциях, сообщает RT.

