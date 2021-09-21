Советника-посланника посольства России в Великобритании вызвали в британский МИД
Советник-посланник посольства России в Великобритании Иван Володин был вызван в МИД Соединённого Королевства, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве заявило, что российского дипломата вызвали в Форин оффис для обсуждения новой информации об инциденте в Солсбери.
Некоторое время назад в Скотленд-Ярде заявили, что россиянин Денис Сергеев является третьим подозреваемым по так называемому «делу Скрипалей», он объявлен в розыск.
Инцидент произошёл в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии местных властей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.
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