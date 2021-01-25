Советник Кадырова обратился к участнику драки на акции протеста в Москве

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на появившимся в Сети видео участвует в потасовке с силовиками на акции протеста в Москве, которая состоялась 23 января.

«Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином – напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей», - сказал народный избранник в обращении в своем Instagram.

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На видео неизвестный вступает в схватку с группой росгвардейцев и наносит им удары руками и ногами, пока те пытаются отбиваться дубинками.

Тем временем, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян поблагодарила сотрудников российских правоохранительных органов за работу на акциях 23 января и назвала их «настоящими мужиками». Она заявила, что силовик сработали «блестяще».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЧечняГосдумаДракаПротесты
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