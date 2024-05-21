Совет Евросоюза утвердил решение по замороженным российским активам

Совет Евросоюза объявил об утверждении решения об использовании доходов от замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины.

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В заявлении совета говорится, что речь идёт о 90% «чистой прибыли, полученной депозитариями от чрезвычайных доходов», которые дважды в год будут передаваться в Европейский фонд мира для финансирования помощи Киеву.

Уточняется, что оставшиеся 10% будут направляться на финансируемые из бюджета Евросоюза европейские программы по восстановлению Украины.

«Цели финансирования будут пересматриваться ежегодно, впервые - до 1 января 2025 года», - указано в заявлении Совета ЕС.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что российские активы станут ключевой темой переговоров министров финансов стран «Большой семёрки» (G7), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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