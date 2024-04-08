Совбез передаст заявку Палестины на членство в ООН в специальный комитет

Она отметила, что комитет обсудит «то, что содержится в письме, в течение апреля». По словам Фрезиер, любой член Совета может решить в любое время представить резолюцию о членстве, чтобы провести по ней голосование.

Ранее Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на членство.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что правительство страны утвердило план наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Он отметил, что израильская армия зайдет туда и ликвидирует батальоны палестинского движения ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».

