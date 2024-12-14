СМИ: Зурабишвили демонстративно прошла перед зданием парламента в день выборов
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошла перед зданием парламента в Тбилиси, в котором проходят выборы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации корреспондента издания, политик шла пешком по проспекту Руставели в окружении охраны. Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста с аплодисментами встретили появление президента.
Отмечается, что Зурабишвили не сделала никаких заявлений, а только коротко ответила на вопросы журналистов, сказав, что «идет на работу». После этого она направилась в дворец Орбелиани.
Утром 14 декабря в Грузии начались президентские выборы. Впервые в истории страны главу государства выберет избирательная коллегия.
Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после завершения своего срока полномочий 29 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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