СМИ: Зурабишвили демонстративно прошла перед зданием парламента в день выборов

Отмечается, что Зурабишвили не сделала никаких заявлений, а только коротко ответила на вопросы журналистов, сказав, что «идет на работу». После этого она направилась в дворец Орбелиани.

Утром 14 декабря в Грузии начались президентские выборы. Впервые в истории страны главу государства выберет избирательная коллегия.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после завершения своего срока полномочий 29 декабря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».