СМИ: Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина будет отступать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска стали получать от западных стран меньше снарядов калибра 155 мм, сообщает Bloomberg.

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По его словам, поставки сократились в связи с тем, что «фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке».

«Я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада... Без поддержки мы будем отступать», - цитирует агентство украинского лидера.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для поставок Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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