СМИ: Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина будет отступать
17 ноября 202313:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска стали получать от западных стран меньше снарядов калибра 155 мм, сообщает Bloomberg.
По его словам, поставки сократились в связи с тем, что «фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке».
«Я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада... Без поддержки мы будем отступать», - цитирует агентство украинского лидера.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для поставок Украине, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Утюмова: Взрослый человек должен есть супы два-три раза в неделю
- Сжегший паспорт РФ певец Шарлот вызвал SHAMAN на дуэль
- СМИ: Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина будет отступать
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
- В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,4
- Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей
- ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников
- В суде начались слушания показаний потерпевших по делу о теракте против Татарского
- Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены
- В расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» нашли 15 нарушений
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru