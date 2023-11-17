СМИ: Зеленский заявил, что без помощи Запада Украина будет отступать

По его словам, поставки сократились в связи с тем, что «фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке».

«Я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада... Без поддержки мы будем отступать», - цитирует агентство украинского лидера.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет собственного склада боеприпасов для поставок Украине, сообщает RT.