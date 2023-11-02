Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

По информации агентства, в новый транш войдут средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы с лазерным наведением, снаряды для зенитных комплексов NASANS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

При этом в новый пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS.

Германия на этой неделе передала Украине 25 танков Leopard 1A5. Также в новый пакет помощи вошли 12 бронетранспортеров, передает «Радиоточка НСН».

