Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 миллионов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.

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По информации агентства, в новый транш войдут средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы с лазерным наведением, снаряды для зенитных комплексов NASANS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

При этом в новый пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS.

Германия на этой неделе передала Украине 25 танков Leopard 1A5. Также в новый пакет помощи вошли 12 бронетранспортеров, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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