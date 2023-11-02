Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн
Администрация президента США Джо Байдена 3 ноября объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 миллионов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Вашингтоне.
По информации агентства, в новый транш войдут средства борьбы с беспилотниками и боеприпасы с лазерным наведением, снаряды для зенитных комплексов NASANS и реактивных систем залпового огня HIMARS.
При этом в новый пакет не войдут дальнобойные ракеты ATACMS.
Германия на этой неделе передала Украине 25 танков Leopard 1A5. Также в новый пакет помощи вошли 12 бронетранспортеров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru