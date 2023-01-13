СМИ: Западные танки не смогут воевать в Донбассе

Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе. Об этом сообщил американский портал Military Watch.

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Отмечается, что у такой техники сложное техническое обслуживание и сомнительная эффективность в бою. В материале говорится, что оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует ВСУ, и потребуют значительно больше топлива. Указывается также, что вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News заявил, что Украине нужны тысячи танков от западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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