СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
ВС России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot» со ссылкой на очевидцев событий.
Известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным источника, взрывы были слышны в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Согласно предварительной информации, российские военные в Киевской области нанесли удар по военному аэродрому Васильков, а также по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Там производят и ремонтируют БПЛА.
Также сообщалось, что в Полтавской области ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре Миргородского района. Отмечается, что аварийные отключения света произошли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в регионе около 70 населенных пунктов находятся под контролем России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru