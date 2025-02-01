СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

ВС России нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot» со ссылкой на очевидцев событий.

Известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным источника, взрывы были слышны в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Согласно предварительной информации, российские военные в Киевской области нанесли удар по военному аэродрому Васильков, а также по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Там производят и ремонтируют БПЛА.

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Также сообщалось, что в Полтавской области ВС РФ ударили по энергетической инфраструктуре Миргородского района. Отмечается, что аварийные отключения света произошли в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в регионе около 70 населенных пунктов находятся под контролем России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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