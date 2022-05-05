СМИ: ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает закрытие офиса Европейского регионального бюро в Москве, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.
Дипломатические и политические источники агентства утверждают, что проект резолюции планируется рассмотреть 10 мая. В документе нет предложений отстранить Россию от участия в совете ВОЗ или лишить её права голоса.
Предлагается отменить связанные с деятельностью организации встречи в России, закрыть Европейский офис по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, не останавливая при этом работу российского офиса ВОЗ в Москве.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины инспекция вакцины «Спутник V» будет приостановлена.
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