СМИ: Ватикан не занимается напрямую организацией переговоров по Украине
Ватикан не выступает непосредственным организатором или участником встреч по Украине, а лишь предоставляет свою площадку для переговоров. Об этом пишет La Repubblica.
Ранее СМИ сообщили, что Россия и Украина могут провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта в июне в Ватикане.
По данным La Repubblica, процессом подготовки возможной встречи во многом управляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она проводит телефонные контакты с коллегами в Европе и США. Политик нацелена до конца недели определить даты первого раунда. Как ожидается, контакты начнутся в техническом формате, а затем могут быть подготовлены встреча на уровне глав МИД и саммит Москвы и Киева.
В ближайшее время премьер планирует консультации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, руководством Евросоюза, другими партнерами и телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По данным СМИ, Трампу нравится предложение о встрече в Ватикане, при этом Макрон предпочел бы Швейцарию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru