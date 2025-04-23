СМИ: Вашингтон возмущен отказом Киева признать Крым российским
США возмущены отказом Украины принять предложение о признании Крыма российским. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника пишет газета The Washington Post.
Собеседник издания утверждает, что именно по этой причине американские дипломате решили не участвовать в переговорах в Лондоне.
Отмечается, что также в Белом доме недовольны позицией украинского руководства, которое предпочитает, в первую очередь, «обсуждать полное прекращение огня, а затем всё остальное».
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку на встречу в Лондон после заявления президента Украины Владимира Зеленского о неприятии варианта с признанием Крыма территорией РФ, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Майор ВВС США: Кеннеди убили из-за связи с советской шпионкой
- Минпромторг подготовил предложения по возвращению в страну западных компаний
- СМИ: Жительницу Уфы и ее дочь госпитализировали из-за коктейля с антисептиком
- Путин потребовал активнее использовать преимущества ИИ на фронте
- Группа Cure выпустит альбом ремиксов «Mixes of a Lost World»
- В Русском музее откроется выставка «Русские императорские сервизы»
- СМИ: Вашингтон возмущен отказом Киева признать Крым российским
- Деми Мур стала самой красивой женщиной года по версии People
- Таможня задержала водителя со 153 пистолетами в Верхнем Ларсе
- Глава СВР назвал отвратительным запрет для чиновников ЕС на визит в Москву 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru