СМИ: Вашингтон возмущен отказом Киева признать Крым российским

Собеседник издания утверждает, что именно по этой причине американские дипломате решили не участвовать в переговорах в Лондоне.

Отмечается, что также в Белом доме недовольны позицией украинского руководства, которое предпочитает, в первую очередь, «обсуждать полное прекращение огня, а затем всё остальное».

Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку на встречу в Лондон после заявления президента Украины Владимира Зеленского о неприятии варианта с признанием Крыма территорией РФ, сообщает RT.

