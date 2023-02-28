СМИ: В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19
Республиканцы в палате представителей Соединенных Штатов потребовали от минэнерго, госдепа и ФБР предоставить документы, которые связаны с вопросами происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Politico.
Отмечается, что документы потребовали на фоне публикации в СМИ данных о выводах относительно лабораторной утечки коронавируса. По словам конгрессменов, раскрытие правды о происхождении COVID-19 крайне важно для национальной безопасности США, а также имеет огромное значение для предотвращения пандемий в будущем.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что министерство энергетики США изменило позицию и поддержало выводы о том, что причиной пандемии вируса COVID-19, вероятнее всего, стала утечка данных из лаборатории. Таким образом, минэнерго поддержало выводы ФБР о возможном несчастном случае в лаборатории в Китае, где проходили биологические исследования, сообщает НСН.
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