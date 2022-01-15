США и НАТО выразили готовность провести новую встречу с Россией

США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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«Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшие шаги после заседания Совета Россия - НАТО 12 января. Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — отмечается в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что США и альянс привержены дипломатическому пути и призывают РФ «предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОСША
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