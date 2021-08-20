СМИ узнали о возражениях Путина Байдену по размещению войск у Афганистана

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую-либо роль в Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных лиц двух стран.

Издание отмечает, что позиция Путина помешала американской армии размещать беспилотные летальные аппараты в странах, которые граничат с Афганистаном.



Собеседники газеты сделали вывод о том, что Москва намерена сохранить регион в качестве своей сферы влияния, и не заинтересована в том, чтобы США вернулись туда.