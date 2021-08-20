СМИ узнали о возражениях Путина Байдену по размещению войск у Афганистана
Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую-либо роль в Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных лиц двух стран.
Издание отмечает, что позиция Путина помешала американской армии размещать беспилотные летальные аппараты в странах, которые граничат с Афганистаном.
Собеседники газеты сделали вывод о том, что Москва намерена сохранить регион в качестве своей сферы влияния, и не заинтересована в том, чтобы США вернулись туда.
По информации издания, в Женеве российский лидер подчеркнул, что похожую позицию занимает и Китай.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер резко раскритиковал итоги присутствия США и стран НАТО в Афганистане, возложив ответственность за провал на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.
Американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа, напоминает RT.
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