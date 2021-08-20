СМИ узнали о возражениях Путина Байдену по размещению войск у Афганистана

Президент России Владимир Путин во время встречи с американским коллегой в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую-либо роль в Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных лиц двух стран.

Издание отмечает, что позиция Путина помешала американской армии размещать беспилотные летальные аппараты в странах, которые граничат с Афганистаном.

Собеседники газеты сделали вывод о том, что Москва намерена сохранить регион в качестве своей сферы влияния, и не заинтересована в том, чтобы США вернулись туда.

AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане

По информации издания, в Женеве российский лидер подчеркнул, что похожую позицию занимает и Китай.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер резко раскритиковал итоги присутствия США и стран НАТО в Афганистане, возложив ответственность за провал на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.

Американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры