Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане

Шредёр сравнил падение официальной власти в Афганистане боевиками запрещенной в РФ организации "Талибан" после вывода американских войск из Кабула с бегством военных США из Сайгона во Вьетнаме. Он заявил, что это стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики".

Экс-канцлер, который в качестве главы Германии дал согласие на участие в операции, заявил, что в то время "невозможно было представить, что операция превратится в двадцатилетнюю войну". Вместе с тем в числе положительных итогов Шрёдер назвал успехи в образовании и медицинском обеспечении граждан, однако отметил, что эти достижения оказались под угрозой.

