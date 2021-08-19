Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер резко раскритиковал итоги присутствия США и стран НАТО в Афганистане, возложив ответственность за провал на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.
Шредёр сравнил падение официальной власти в Афганистане боевиками запрещенной в РФ организации "Талибан" после вывода американских войск из Кабула с бегством военных США из Сайгона во Вьетнаме. Он заявил, что это стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики".
Экс-канцлер, который в качестве главы Германии дал согласие на участие в операции, заявил, что в то время "невозможно было представить, что операция превратится в двадцатилетнюю войну". Вместе с тем в числе положительных итогов Шрёдер назвал успехи в образовании и медицинском обеспечении граждан, однако отметил, что эти достижения оказались под угрозой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»
- Испания отказалась принимать российские военные корабли
- Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
- США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
- Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль у Капитолия США, сдался полиции
- Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»
- AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане
- Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане
- Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку
- Напавшему на сотрудников ОМОНа в Москве уроженцу Чечни дали 5 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru