Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер резко раскритиковал итоги присутствия США и стран НАТО в Афганистане, возложив ответственность за провал на всех президентов США, начиная с Джорджа Буша-младшего. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.

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Шредёр сравнил падение официальной власти в Афганистане боевиками запрещенной в РФ организации "Талибан" после вывода американских войск из Кабула с бегством военных США из Сайгона во Вьетнаме. Он заявил, что это стало "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики".

Экс-канцлер, который в качестве главы Германии дал согласие на участие в операции, заявил, что в то время "невозможно было представить, что операция превратится в двадцатилетнюю войну". Вместе с тем в числе положительных итогов Шрёдер назвал успехи в образовании и медицинском обеспечении граждан, однако отметил, что эти достижения оказались под угрозой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Герхард ШредерСШАГерманияТалибанАфганистан
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