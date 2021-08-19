AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане

Лишь треть жителей страны поддерживают решение властей вести войну в указанных странах: военное присутствие США в Афганистане одобрили 35% опрошенных, в Ираке - 34%.

Для современных граждан страны актуальна проблема внутригосударственного экстремизма: 65% респондентов весьма обеспокоены поведением радикальных группировок внутри страны. Экстремисты за пределами границ США пугают около 50% опрошенных.

При этом уровень доверия внешней политикой президента страны Джо Байдена упал. За три месяца показатель снизился с 50 до 47%.