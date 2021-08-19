AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане
Около 62% жителей США выразили уверенность в том, что США не следовало вступать в боевые действия в Ираке и Афганистане. Такое мнение выразили американцы в опросе агентства Associated Press (AP), организованного вместе с университетом Чикаго.
Лишь треть жителей страны поддерживают решение властей вести войну в указанных странах: военное присутствие США в Афганистане одобрили 35% опрошенных, в Ираке - 34%.
Для современных граждан страны актуальна проблема внутригосударственного экстремизма: 65% респондентов весьма обеспокоены поведением радикальных группировок внутри страны. Экстремисты за пределами границ США пугают около 50% опрошенных.
При этом уровень доверия внешней политикой президента страны Джо Байдена упал. За три месяца показатель снизился с 50 до 47%.
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