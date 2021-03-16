Песков озвучил позицию России по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России очень важна безопасность русскоязычных жителей Донбасса, сообщает Ura.ru.

Отвечая на вопрос украинского журналиста о возможном ударе России по территории Украины представитель Кремля призвал «ориентироваться на официальные высказывания»

«Исходите из того, что для России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке», - подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что стороны конфликта в Донбассе определены минскими соглашениями, сообщает Газета.ру. Она отметила, что с одной стороны, это Киев, а с другой – Донецк и Луганск, и нежелание Украины признавать этот факт является причиной, «препятствующей установлению долгосрочного мира в регионе».

